Dalla Turchia, Diagne sogna il ritorno: "Juve, non esiterei un secondo"

Autore di una stagione strepitosa in Turchia, Mbaye Diagne, attaccante del Galatasaray, ha parlato della Juventus e della possibilità di tornare a vestire il bianconero, un giorno: "Sono ancora in contatto con i bianconeri, in caso di offerta non esiterei a tornare. Sono un grande club, spero in un'offerta", le sue parole a IGFM (Informez-vous juste et vrai, un portale senegalese).