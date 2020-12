Dalla Turchia: l'Udinese punta il centrocampista offensivo Akbaba del Galatasaray

vedi letture

Secondo i media turchi l’Udinese avrebbe messo nel mirino il centrocampista Emre Akbaba, classe ‘92, del Galatasaray per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il nazionale turco, autore di sette presenze e due assist in questa stagione, è in scadenza di contratto con il club di Istanbul dove è arrivato nel 2018 per tre milioni di euro. Il club friulano potrebbe già provare a portarlo in Italia nella prossima finestra di mercato.