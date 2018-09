Dall’Inghilterra: Pogba, c’è tanta voglia di Juve

© foto di Imago/Image Sport

“Se non sei felice non puoi dare il massimo”. È questa la frase che secondo il Daily Express sarebbe alla base della voglia di Paul Pogba di lasciare Manchester per fare ritorno alla Juventus. Dopo la notizia lanciata nella giornata di domenica, il tabloid inglese insiste nell’approfondire l’argomento parlando di un avvicinamento tra le parti in vista del mercato di gennaio. Prospettiva realisticamente complicata, ma che la stampa d’Oltre Manica valuta come percorribile in vista dell’inverno. I dissapori con Mourinho ed un ambiente che mal sopporta il centrocampista francese, potrebbero riavvicinare l’assistito di Mino Raiola alla Juventus. Realtà o boutade? Non resta che attendere.