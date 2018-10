Dalle critiche all'incornata del Vélodrome: Wallace si riprende la Lazio

Olympique Marsiglia-Lazio 1-3 (10' Wallace, 59' Caicedo, 85' Payet, 88' Marušić)

Insieme a Felipe Caicedo, Wallace Fortuna questa sera merita sicuramente la palma del migliore in campo. Chiusure efficaci, una strapotenza aerea e anticipi provvidenziali, così il difensore brasiliano è riuscito ad annullare l'attacco del Marsiglia.

Per coronare la sua ottima prestazione difensiva ha pure segnato un gol, e non certo banale. È stato proprio Wallace, infatti, a sbloccare il risultato del match dopo 10 minuti di gioco con un'imponente incornata su angolo di Leiva. Il gol giusto nel momento giusto, che ha tramortito un Marsiglia fin lì straripante indirizzando la partita a favore dei biancocelesti. Un sigillo da ricordare, anche perché si è trattato del primo in questa stagione (Wallace non segnava dal 20 novembre 2016), e un chiaro segnale a mister Inzaghi.

Nonostante qualche ingenuità di troppo, vedi per esempio il retropassaggio killer per Strakosha contro la Fiorentina, il classe '94 non è affatto disposto a lasciare il suo posto da titolare al giovane Luiz Felipe. E la vittoria ottenuta al Vélodrome con l'OM contribuirà a creare qualche dubbio in più nella testa del tecnico. Per una Lazio che stasera si è riscoperta più forte e più completa, proprio grazie alla forza di quei calciatori che maggiori critiche hanno ricevuto negli ultimi tempi.