Dalle nazionali alla Serie A, il punto sul Benevento: entusiasmo Lapadula e Dabo in gol

vedi letture

Infortuni e positività, ma anche gol e vittorie. La tanto criticata sosta per le nazionali è ormai conclusa e le venti di Serie A si avvicinano alla ripresa del campionato, ritrovando tutti i propri giocatori. Tra problemi e belle notizie, perché c’è anche chi sorride. Su TMW abbiamo analizzato come è andata la sosta per i calciatori del nostro massimo campionato.

QUI BENEVENTO - In queste ore mister Filippo Inzaghi ritrova i 4 giocatori che negli ultimi giorni erano partiti per rispondere alle chiamate delle rispettive Nazionali. Kamil Glik lo abbiamo visto tutti da vicino nella sconfitta della Polonia contro l’Italia, per l’ex Monaco 90’ anche nella successiva sfida con l’Olanda. Triplo impegno invece per Artur Ionita con la sua Moldavia, contro Russi, Grecia e Kosovo. Bryan Dabo ha giocato 90’ nella prima sfida col Malawi nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa, mentre nel ritorno in trasferta è rimasto in panchina per tutta la gara. Per lui la soddisfazione di un gol nel successo d’andata per 3-1. Chiusura con Gianluca Lapadula: l’attaccante ha esordito col Perù. 30’ contro il Cile, 90’ contro l’Argentina di Messi. Nessun gol, ma di certo tante buone sensazioni per il suo debutto.

Tutti i giocatori del Benevento in campo con le nazionali

PERU’ - I risultati: Cile-Perù 2-0, Perù-Argentina 0-2

Lapadula - 120’

POLONIA - I risultati: Polonia-Ucraina 2-0, Italia-Polonia 2-0, Polonia-Olanda 1-2

Glik - 180’

MOLDAVIA - Moldavia-Russia 0-0, Moldavia-Grecia 0-2, Kosovo-Moldavia 1-0

Ionita - 233’

BURKINA FASO - Burkina Faso-Malawi 3-1, Malawi-Burkina Faso 0-0

Dabo - 90’, 1 gol