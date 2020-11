Dalle nazionali alla Serie A, il punto sul Bologna: solo 7' per Dominguez, Barrow-gol

Infortuni e positività, ma anche gol e vittorie. La tanto criticata sosta per le nazionali è ormai conclusa e le venti di Serie A si avvicinano alla ripresa del campionato, ritrovando tutti i propri giocatori. Tra problemi e belle notizie, perché c’è anche chi sorride. Su TMW abbiamo analizzato come è andata la sosta per i calciatori del nostro massimo campionato.

QUI BOLOGNA - A Riccardo Orsolini sono bastati 18 minuti per trovare la via della rete con l’Under 21, mentre Roberto Soriano ha disputato per intero la gara dei grandi con l’Estonia. 7 minuti con l’Argentina per Nico Dominguez, lo scozzese Aaron Hickey non ha potuto rispondere alla chiamata della sua nazionale per infortunio. A segno anche Musa Barrow nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa, che vedono il suo Gambia primo nel girone.

Tutti i giocatori del Bologna in campo con le nazionali

ITALIA - I risultati: Italia-Estonia 4-0, Polonia-Italia 0-2, Bosnia-Italia 0-2

Soriano - 90 minuti

ITALIA U21 - I risultati: Islanda-Italia 1-2, Lussemburgo-Italia 0-4, Italia-Svezia 4-0

Orsolini - 18 minuti, 1 gol

ARGENTINA - I risultati: Argentina-Paraguay 1-1, Perù-Argentina 0-2

Dominguez - 7 minuti

GAMBIA - I risultati: Gabon-Gambia 2-1, Gambia-Gabon 2-1

Barrow - 179 minuti, 1 gol

GIAPPONE - I risultati: Panama-Giappone 1-0, Messico-Giappone 0-2

Tomiyasu - 90 minuti

SVEZIA - I risultati: Danimarca-Svezia 2-0, Svezia-Croazia 2-1, Francia-Svezia 4-2

Svanberg - 90 minuti

POLONIA - I risultati: Polonia-Ucraina 2-0, Polonia-Italia 0-2, Olanda-Polonia 2-1

Skorupski - 90 minuti