Dalle nazionali alla Serie A, il punto sul Crotone: Reca titolare, Cuomo con l'U21

vedi letture

Infortuni e positività, ma anche gol e vittorie. La tanto criticata sosta per le nazionali è ormai conclusa e le venti di Serie A si avvicinano alla ripresa del campionato, ritrovando tutti i propri giocatori. Tra problemi e belle notizie, perché c’è anche chi sorride. Su TMW abbiamo analizzato come è andata la sosta per i calciatori del nostro massimo campionato.

QUI CROTONE - Il minutaggio più alto è quello di Arkadiusz Reca, titolare con la Polonia contro Italia e Olanda, dove però sono arrivate due sconfitte. Tre azzurrini in Calabria, anche se il giovane portiere Crespi si è aggregato all’Under 21 B solo per il raduno. Panchina col Portogallo di categoria per Pedro Pereira. Benali, fermatosi per infortunio nell'ultima di campionato contro il Torino, ha dovuto rinunciare alla chiamata della propria nazionale.

Tutti i giocatori del Crotone in campo con le nazionali

ITALIA U21 - I risultati: Islanda-Italia 1-2, Lussemburgo-Italia 0-4, Italia-Svezia 4-0

Zanellato - 0 minuti

Cuomo - 90 minuti

LIBIA - I risultati: Libia-Guinea Equatoriale 2-3, Guinea Equatoriale-Libia 1-0

Benali - inizialmente convocato, poi out per infortunio

POLONIA - I risultati: Polonia-Ucraina 2-0, Polonia-Italia 0-2, Olanda-Polonia 2-1

Reca - 182 minuti

PORTOGALLO U21 - I risultati: Bielorussia-Portogallo 0-3, Portogallo-Cipro 2-1, Olanda-Portogallo 1-2

Pereira - 0 minuti