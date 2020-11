Dalle nazionali alla Serie A, il punto sul Milan: Kessie a segno, da valutare Leao

Infortuni e positività, ma anche gol e vittorie. La tanto criticata sosta per le nazionali è ormai conclusa e le venti di Serie A si avvicinano alla ripresa del campionato, ritrovando tutti i propri giocatori. Tra problemi e belle notizie, perché c’è anche chi sorride. Su TMW abbiamo analizzato come è andata la sosta per i calciatori del nostro massimo campionato.

QUI MILAN - L’unico gol è quello di Franck Kessie, protagonista nel duplice confronto col Madagascar che ha visto la Costa d’Avorio vittoriosa nelle qualificazioni alla prossima Coppa d'Africane. Ma c’è anche il sorriso azzurro di Gianluigi Donnarumma, sempre più certezza della bella e vincente Italia di Roberto Mancini, che registra anche l'esordio di Calabria. Hakan Calhanoglu è rimasto in panchina per tutta la durata di Croazia-Turchia, la gara “incriminata” per la positività di Vida, e quindi non preoccupa. Capitolo Norvegia: il rendimento di Jens-Petter Hauge è stato inevitabilmente condizionato. Gli scandinavi non hanno disputato la gara con la Romania e poi sono scesi in campo con una formazione B contro l’Austria. Da valutare le condizioni di Rafael Leao: il giovane attaccante è entrato nel secondo tempo della sfida tra il Portogallo Under 21 e i pari età dell’Olanda, dovendo poi uscire per infortunio dopo appena 37 minuti.

Tutti i giocatori del Milan in campo con le nazionali

ITALIA - I risultati: Italia-Estonia 4-0, Polonia-Italia 0-2, Bosnia-Italia 0-2

Donnarumma - 180 minuti

Calabria - 11 minuti

Tonali - 45 minuti

ITALIA U21 - I risultati: Islanda-Italia 1-2, Lussemburgo-Italia 0-4, Italia-Svezia 4-0

Gabbia - 180 minuti

TURCHIA - I risultati: Croazia-Turchia 3-3, Turchia-Russia 3-2, Ungheria-Turchia 2-0

Calhanoglu - 176 minuti

NORVEGIA - I risultati: Romania-Norvegia 3-0 a tavolino, Austria-Norvegia 1-1

Hauge - 0 minuti

ROMANIA - I risultati: Romania-Bielorussia 5-3, Romania-Norvegia 3-0 a tavolino, Irlanda del Nord-Romania 1-1

Tatarusanu - 90 minuti

DANIMARCA - I risultati: Danimarca-Svezia 2-0, Danimarca-Islanda 2-1, Belgio-Danimarca 4-2

Kjaer - 180 minuti

ALGERIA - I risultati: Algeria-Zimbabwe 3-1, Zimbabwe-Algeria 2-2

Bennacer - 169 minuti

COSTA D'AVORIO - I risultati: Costa D’Avorio-Madagascar 2-1, Madagascar-Costa D’Avorio 1-1

Kessie - 173 minuti, 1 gol

BOSNIA - I risultati: Bosnia-Iran 0-3, Olanda-Bosnia 3-1, Bosnia-Italia 0-2

Krunic - 149 minuti

PORTOGALLO U21 - I risultati: Bielorussia-Portogallo 0-3, Portogallo-Cipro 2-1, Olanda-Portogallo 1-2

Dalot - 68 minuti

Rafael Leao - 82 minuti

SPAGNA U21 - I risultati: Spagna-Kazakistan 3-0, Spagna-Far Oer 2-0, Spagna-Israele 3-0

Brahim Diaz - 167 minuti, 1 assist