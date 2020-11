Dalle nazionali alla Serie A, il punto sul Parma: bene tutti, ben tre su quattro in gol

Infortuni e positività, ma anche gol e vittorie. La tanto criticata sosta per le nazionali è ormai conclusa e le venti di Serie A si avvicinano alla ripresa del campionato, ritrovando tutti i propri giocatori. Tra problemi e belle notizie, perché c’è anche chi sorride. Su TMW abbiamo analizzato come è andata la sosta per i calciatori del nostro massimo campionato.

QUI PARMA - Pochi i convocati per questa tornata per il Parma. Così Kurtic è l'uomo che ha giocato di più, con 263 minuti e 1 gol fatto nell'importante vittoria contro la Slovenia. Più che discrete anche le prove di Osorio con il Venezuela, anche perché è arrivata una sconfitta di misura con il brasile ma anche una vittoria importante contro il Cile. Tanti minuti - e una soddisfazione personale - anche per Kucka, con la rete in 218 minuti. Infine c'è Gervinho, in rete contro il Madagascar nella prima gara e poi non entrato nemmeno nei convocati nella seconda sfida contro gli isolani.

SLOVENIA - I risultati: Slovenia-Azerbaigian 0-0, Slovenia-Kosovo 2-1, Grecia-Slovenia 0-0

Kurtic - 263 minuti, 1 gol

VENEZUELA - I risultati: Brasile-Venezuela 1-0, Venezuela-Cile 2-1

Osorio - 180 minuti

SLOVACCHIA - I risultati: Irlanda Del Nord-Slovacchia 1-2, Slovacchia-Scozia 1-0, Repubblica Ceca-Slovacchia 2-0

Kucka - 218 minuti, 1 gol

COSTA D'AVORIO - I risultati: Madagascar-Costa d'Avorio 0-1, Costa d'Avorio-Madagascar 3-0

Gervinho - 67 minuti, 1 gol