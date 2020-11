Dalle nazionali alla Serie A, il punto sull'Atalanta: Ilicic torna al gol, Malinovskyi positivo

vedi letture

Infortuni e positività, ma anche gol e vittorie. La tanto criticata sosta per le nazionali è ormai conclusa e le venti di Serie A si avvicinano alla ripresa del campionato, ritrovando tutti i propri giocatori. Tra problemi e belle notizie, perché c’è anche chi sorride. Su TMW abbiamo analizzato come è andata la sosta per i calciatori del nostro massimo campionato.

QUI ATALANTA - Erano davvero tanti i giocatori convocati per questa tornata di Nazionale. Primo gol con la maglia della Nazionale Under21 per Bosko Sutalo nel 7-0 della sua Croazia con la Lituania, mentre Mario Pasalic va a segno solo in amichevole con la Turchia, giocando quasi due partite sulle tre proposte. Bene Berat Djimsiti che conquista la promozione, così come Josip Ilicic che torna al gol dopo le tante settimane fuori. In rete anche Remo Freuler contro la Spagna. Zero i minuti per Robin Gosens, già tornato a Bergamo da una settimana, solo un minuto e due viaggi intercontinentali per Alejandro Gomez. Presente il tris colombiano nella doppia sconfitta, entrambe rovinose, con Uruguay ed Ecuador: Mojica, Zapata e Muriel giocano tanti minuti. 191 quelli messi insieme da Miranchuk nelle tre partite con la nazionale russa, 173 quelli di Hateboer. Bene anche Carnesecchi che nelle due partite da titolare, pur con un mezzo infortunio contro l'Islanda, guadagna la qualificazione alla fase finale dell'Europeo Under21. Il problema semmai è per il Coronavirus: positivo Malinovskyi, salvato Pasalic nonostante la presenza di Vida in campo con la Croazia nel 3-3 con la Turchia.

Tutti i giocatori dell'Atalanta in campo con le nazionali

ITALIA - I risultati: Italia-Estonia 4-0, Italia-Polonia 2-0, Bosnia-Italia 2-0

Pessina - 45 minuti

ITALIA U21 I risultati: Islanda-Italia 1-2, Lussemburgo-Italia 0-4, Italia-Svezia 4-0

Carnesecchi - 180 minuti, 1 gol subito

COLOMBIA - I risultati: Colombia-Uruguay 0-3, Ecuador-Colombia 6-1

Mojica - 130 minuti

Muriel - 109 minuti

Zapata - 180 minuti

OLANDA I risultati: Olanda-Spagna 1-1, Olanda-Bosnia 3-1, Polonia-Olanda 1-2

Hateboer - 173 minuti

ALBANIA I risultati: Albania-Kazakhstan 3-1, Albania-Bielorussia 3-2

Djimsiti - 180 minuti

SVIZZERA I risultati: Svizzera-Spagna 1-1, Svizzera-Ucraina annullata

Freuler - 90 minuti, 1 gol

ARGENTINA I risultati: Argentina-Paraguay 1-1, Perù-Argentina 0-2

Gomez - 1 minuto

GERMANIA I risultati: Germania-Repubblica Ceca 1-0, Germania-Ucraina 3-1, Spagna-Germania 6-0

Gosens - 0 minuti

SLOVENIA I risultati: Slovenia-Azerbaigian 0-0, Slovenia-Kosovo 2-1, Grecia-Slovenia 0-0

Ilicic - 180 minuti, 1 gol

UCRAINA I risultati: Polonia-Ucraina 2-0, Germania-Ucraina 3-1, Svizzera-Ucraina non disputata

Malinovskyi - 90 minuti

RUSSIA - I risultati: Moldavia-Russia 0-0, Turchia-Russia 3-2, Serbia-Russia 5-0

Miranchuk - 191 minuti

CROAZIA - I risultati: Turchia-Croazia 3-3, Svezia-Croazia 2-1, Croazia-Portogallo 2-3

Pasalic - 167 minuti, 1 gol

CROAZIA U21 - I risultati: Scozia-Croazia 2-2, Croazia-Lituania 7-0

Sutalo - 180 minuti, 1 gol