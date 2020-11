Dalle nazionali alla Serie A, il punto sull'Inter: 2 positivi e tanti gol. Hakimi-Sanchez da valutare

Infortuni e positività, ma anche gol e vittorie. La tanto criticata sosta per le nazionali è ormai conclusa e le venti di Serie A si avvicinano alla ripresa del campionato, ritrovando tutti i propri giocatori. Tra problemi e belle notizie, perché c’è anche chi sorride. Su TMW abbiamo analizzato come è andata la sosta per i calciatori del nostro massimo campionato.

QUI INTER - Nonostante la positività di Padelli nei giorni delle convocazioni, i giocatori dell’Inter hanno potuto lasciato Milano per volare in ogni parte del mondo. E oggi, al rientro, i nerazzurri devono fare la conta fra infortuni e casi di positività: Aleksander Kolarov è risultato positivo dopo la prima gara della sua Serbia, ma pure Marcelo Brozovic è stato contagiato dopo il clamoroso caso Vida, uscito dal campo all’intervallo della gara con la Turchia poiché risultato (tardivamente) positivo. Con lui in Croazia anche Ivan Perisic. Nelle scorse ore si è temuto per un problema fisico di Achraf Hakimi, ma l’esterno pare aver recuperato senza particolari problemi. Barella, D’Ambrosio, Bastoni e Gagliardini hanno giocato con l’Italia, Pinamonti con l’Under 21. Alexis Sanchez e Arturo Vidal sono scesi in campo col Cile e soprattutto col Nino Maravila serviranno degli accertamenti specifici dopo il botta e risposta a distanza fra il club nerazzurro e il ct cileno Rueda. Dopo i problemi fisici, Romelu Lukaku ha giocato e segnato col Belgio, Lautaro Martinez lo ha fatto con l’Argentina. Discorso molto simile per Christian Eriksen con la Danimarca, mentre Milan Skriniar e Stefan de Vrij sono scesi in campo con Slovacchia e Olanda.

Tutti i giocatori dell’Inter in campo con le nazionali

ITALIA - I risultati: Italia-Estonia 4-0, Polonia-Italia 0-2, Bosnia-Italia 0-2

Barella - 180’

D’Ambrosio - 80’

Gagliardini - 90’ e 1 assist

Bastoni - 270’

ITALIA U21 - I risultati: Islanda-Italia 1-2, Lussemburgo-Italia 0-4, Italia-Svezia 4-0

Pinamonti - 55’, 1 gol

CROAZIA - I risultati: Turchia-Croazia 3-3, Svezia-Croazia 2-1, Croazia-Portogallo 2-3

Brozovic - in panchina nella prima sfida, poi risultato positivo al Covid-19

Perisic - 210’

CILE - I risultati: Cile-Perù 2-0, Venezuela-Cile 2-1

Sanchez - 96’

Vidal - 180’, 3 gol

MAROCCO - I risultati: Marocco-Repubblica Centroafricana 4-1, Repubblica Centroafricana-Marocco 0-2

Hakimi - 137’, 1 gol e 1 assist

SERBIA - I risultati: Serbia-Scozia 5-6 d.c.r.

Kolarov - in panchina nella prima sfida, poi rientrato a Milano e risultato positivo al Covd-19

ARGENTINA - I risultati: Argentina-Paraguay 1-1, Perù-Argentina 0-2

Lautaro Martinez - 172’, 1 gol

BELGIO - I risultati: Belgio-Inghilterra 2-0, Belgio-Danimarca 4-2

Lukaku - 180’, 2 gol e 1 assist

DANIMARCA - I risultati: Danimarca-Svezia 2-0, Danimarca-Islanda 2-1, Belgio-Danimarca 4-2

Eriksen - 225’, 2 gol

OLANDA - I risultati: Olanda-Spagna 1-1, Olanda-Bosnia 3-1, Polonia-Olanda 1-2

De Vrij - 225’

SLOVACCHIA - I risultati: Slovacchia-Scozia 1-0, Repubblica Cea-Slovacchia 2-0

Skriniar - 180’