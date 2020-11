Dalle nazionali alla Serie A, il punto sulla Fiorentina: 3 rientranti col fiato sospeso. Vlahovic-gol

Infortuni e positività, ma anche gol e vittorie. La tanto criticata sosta per le nazionali è ormai conclusa e le venti di Serie A si avvicinano alla ripresa del campionato, ritrovando tutti i propri giocatori. Tra problemi e belle notizie, perché c’è anche chi sorride. Su TMW abbiamo analizzato come è andata la sosta per i calciatori del nostro massimo campionato.

QUI FIORENTINA - La sosta per le Nazionali della Fiorentina si è aperta con il cortocircuito Asl-convocati. L’istituzione sanitaria territoriale aveva messo in bolla la squadra e impedito ai Nazionali di partire, ma non tutti sono effettivamente rimasti a Firenze. Hanno rispettato la bolla senza forzare Dragowski, Biraghi, Castrovilli, Cutrone e Kouame. I primi a lasciare Firenze sono stati Nikola Milenkovic e Dusan Vlahovic: la loro Serbia è stata esclusa dagli Europei, ma si è salvata in Nations League. Per l’attaccante anche la gioia del primo gol in Nazionale. Rientrati a Firenze, dovranno effettuare tampone di controllo e restare in isolamento a causa dei tanti casi di positività nella rosa serba (come Kolarov e Milinkovic-Savic). Discorso simile per Martin Caceres e il suo Uruguay che ha riscontrato diversi positivi all’interno del gruppo. Ad ogni modo, il difensore ha giocato entrambe le sfide della Celeste. L’Argentina ha fatto di tutto per far partire Lucas Martinez Quarta e alla fine l’ex River ha giocato le due gare in programma. Erick Pulgar è sceso in campo col suo Cile, Sofyan Amrabat col Marocco.

Tutti i giocatori della Fiorentina in campo con le nazionali

SERBIA - I risultati: Serbia-Scozia 5-6 d.c.r., Ungheria-Serbia 1-1, Serbia-Russia 5-0

Milenkovic - 300’, 1 assist

Vlahovic - 70’, 1 gol e 1 assist

URUGUAY - I risultati: Colombia-Uruguay 0-3, Uruguay-Brasile 0-2

Caceres - 180’

ARGENTINA - I risultati: Argentina-Paraguay 1-1, Perù-Argentina 0-2

Martinez Quarta, 180’

CILE - I risultati: Cile-Perù 2-0, Venezuela-Cile 2-1

Pulgar, 160’

MAROCCO - I risultati: Marocco-Repubblica Centroafricana 4-1, Repubblica Centroafricana-Marocco 0-2

Ambrabat, 180’