Dalle nazionali alla Serie A, il punto sulla Juve: Berna e Morata gol, Bonucci KO

vedi letture

Infortuni e positività, ma anche gol e vittorie. La tanto criticata sosta per le nazionali è ormai conclusa e le venti di Serie A si avvicinano alla ripresa del campionato, ritrovando tutti i propri giocatori. Tra problemi e belle notizie, perché c’è anche chi sorride. Su TMW abbiamo analizzato come è andata la sosta per i calciatori del nostro massimo campionato.

QUI JUVENTUS - Il sorriso più grande è quello di Alvaro Morata: il centravanti è tornato al gol con la Spagna, nel rotondo 6-0 alla Germania. Un vero e proprio magic moment. Tra le note liete anche Federico Bernardeschi: a segno contro l’Estonia e sempre in campo nelle gare dell’Italia. Azzurro meno felice per Bonucci e Chiesa: entrambi hanno dovuto dare forfait, dopo essere stati convocati, per problemi fisici. A secco Cristiano Ronaldo, che non è riuscito a trascinare il Portogallo alla vittoria del girone, sono invece andati a segno Dejan Kulusevski e Arthur. Doppia batosta per Juan Cuadrado: sempre in campo per la Colombia, che però ha perso entrambe le gare disputate. Sorridono invece i brasiliani Arthur (a segno) e Danilo. Capitolo paura da contagio: Adrien Rabiot e Merih Demiral hanno preoccupato per le positività di Ben Yedder e Vida, ma l’ansia dovrebbe essere superata.

Tutti i giocatori della Juventus in campo con le nazionali

ITALIA - I risultati: Italia-Estonia 4-0, Polonia-Italia 0-2, Bosnia-Italia 0-2

Bernardeschi - 144 minuti, 1 gol

Bonucci - in panchina contro l’Estonia, poi out per infortunio

Chiesa - inizialmente convocato, poi escluso per infortunio

ITALIA U21 - I risultati: Islanda-Italia 1-2, Lussemburgo-Italia 0-4, Italia-Svezia 4-0

Frabotta - 45 minuti

PORTOGALLO - I risultati: Portogallo-Andorra 7-0, Portogallo-Francia 0-1, Croazia-Portogallo 2-3

Cristiano Ronaldo - 225 minuti, 1 gol, 1 assist

POLONIA - I risultati: Polonia-Ucraina 2-0, Polonia-Italia 0-2, Olanda-Polonia 2-1

Szczesny - 90 minuti

TURCHIA - I risultati: Croazia-Turchia 3-3, Turchia-Russia 3-2, Ungheria-Turchia 2-0

Demiral - 216 minuti

FRANCIA - I risultati: Francia-Finlandia 0-2, Portogallo-Francia 0-1, Francia-Svezia 4-2

Rabiot - 168 minuti

SVEZIA - I risultati: Danimarca-Svezia 2-0, Svezia-Croazia 2-1, Francia-Svezia 4-2

Kulusevski - 179’, 1 gol

SPAGNA - I risultati: Olanda-Spagna 1-1, Svizzera-Spagna 1-1, Spagna-Germania 6-0

Morata - 169 minuti, 1 gol

USA - I risultati: Galles-USA 1-1, Panama-USA 6-2

McKennie - 180 minuti

BRASILE - I risultati: Brasile-Venezuela 1-0, Uruguay-Brasile 0-2

Arthur - 90 minuti, 1 gol

Danilo - 180 minuti

COLOMBIA - I risultati: Colombia-Uruguay 0-3, Ecuador-Colombia 6-1

Cuadrado - 180 minuti

URUGUAY - I risultati: Colombia-Uruguay 0-3, Uruguay-Brasile 0-2

Bentancur - 150 minuti, 1 assist