Dalle nazionali alla Serie A, il punto sulla Lazio: Milinkovic torna positivo. Muriqi stakanov

vedi letture

Infortuni e positività, ma anche gol e vittorie. La tanto criticata sosta per le nazionali è ormai conclusa e le venti di Serie A si avvicinano alla ripresa del campionato, ritrovando tutti i propri giocatori. Tra problemi e belle notizie, perché c’è anche chi sorride. Su TMW abbiamo analizzato come è andata la sosta per i calciatori del nostro massimo campionato.

QUI LAZIO - I biancocelesti sono su tutte le furie perché le ASL delle regioni non hanno fermato i propri nazionali, come Milinkovic-Savic che tornerà dalla Bosnia positivo e non sarà utilizzabile per le prossime settimane. Gli 82 minuti non hanno permesso alla Serbia di arrivare agli europei, dopo la sconfitta ai calci di rigore con la Scozia. Muriqi ha giocato 270 minuti con il Kosovo, senza però andare a segno. Zero minuti per Fares (che ha rinunciato alla qualificazione) e Correa, nonostante i due viaggi intercontinentali, e solamente ventinove per Akpa Akpro, subentrato a Gervinho e Kessie. Il problema è anche dovuto all'indisponibilità e al gene N di Immobile.

Tutti i giocatori della Lazio in campo con le nazionali

ITALIA - I risultati: Italia-Estonia 4-0, Italia-Polonia 2-0, Bosnia-Italia 0-2.

Acerbi - 270 minuti

SERBIA - I risultati: Serbia-Scozia 1-1 (4-5 d.c.r.), Ungheria-Serbia 1-1, Serbia-Russia 5-0

Milinkovic-Savic - 82 minuti

KOSOVO - I risultati: Albania-Kosovo 2-1, Slovenia-Kosovo 2-1, Kosovo-Moldavia 1-0

Muriqi - 270 minuti

ALGERIA - I risultati: Algeria-Zimbabwe 3-1, Zimbabwe-Algeria 2-2

Fares - 0 minuti - rinuncia alla qualificazione

COSTA D'AVORIO - I risultati: Costa d'Avorio-Madagascar 2-1, Madagascar-Costa d'Avorio 1-1

Akpa Akpro - 29 minuti

ARGENTINA - I risultati: Argentina-Paraguay 1-1, Perù-Argentina 0-2

Joaquin Correa - 0 minuti