Dalle parole ai fatti: Inter e Juve chiamate a rispondere

Prendere coscienza che qualcosa non stia funzionando è certamente il primo passo da compere per riuscire a cambiare le cose: programmare una svolta attraverso una dichiarazione d’intenti è altrettanto importante, ma passare dalle parole ai fatti è ciò che determina il risultato.

Ed è esattamente il passaggio al quale sono chiamate le contendenti per definizione alla vetta della massima serie, tanto l’Inter quanto la Juventus. Del resto, l’assist fornito dal calendario è di quelli illuminanti: lo scontro diretto tra Napoli e Milan comporterà la frenata di almeno una delle squadre che precedono in classifica le prime due della classe di un anno fa, e la necessità di un riscontro tangibile non è più demandabile.

La sosta ha comportato una sequenza di dichiarazioni rassicuranti soprattutto sul fronte nerazzurro, con Antonio Conte che si dichiara completamente immerso nel mondo Inter e voglioso di aprire un ciclo di lunga durata. Il tempo per una crescita evidente sotto il punto di vista del gioco deve però trovare corrispondenza fattiva anche in classifica, per fornire credibilità ulteriore e mettere benzina nel motore di una squadra che ancora non ha cominciato a correre.

Allo stesso modo c’è una Juventus che nonostante la qualità e la quantità della rosa di cui dispone ha impostato una marcia impacciata, che denota la ricerca di qualcosa che ancora non è stato reperito da parte del suo tecnico Andrea Pirlo. Tutti concordi nella considerazione che a uno che l’allenatore non lo ha mai fatto, serva tempo per arrivare alle risposte che cerca. L’altra certezza è che lì in alto, nessuno abbia intenzione di aspettare. A parlare saranno i fatti.