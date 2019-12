Dalle parole al campo: Zaza, colpo di testa alle critiche e alle panchine

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un gol liberatorio, un gol che può cambiare una stagione. Simone Zaza è tornato a segnare contro la Fiorentina e il suo colpo di testa che ha battuto Dragowski sa tanto di rivincita contro le parole degli ultimi giorni, le critiche e le panchine che gli hanno impedito di dire la sua. Il Torino sorride anche senza Andrea Belotti e il merito è anche del numero 11 che nel primo tempo è stato assoluto protagonista, sfiorando la rete in altre due occasioni prima di quella che ha sbloccato la partita. Nella conferenza stampa di ieri Walter Mazzarri aveva parlato del centravanti affermando: "Con lui non c'è mai stato nulla, ho semplicemente fatto le mie scelte: è umorale, ma questa settimana è andato a mille e l'ho visto molto meglio rispetto a una settimana. Mi è piaciuto molto, si è dato da fare e si è rimboccato le maniche. L'ho visto in netta crescita anche grazie agli stimoli che ha avuto, dalle scelte e dalle critiche".

Dalle parole siamo passati ai fatti e Zaza ha confermato sul campo il pensiero del suo allenatore. A partire dalla sfida contro la Fiorentina di oggi pomeriggio è iniziata una nuova stagione per l'attaccante italiano e la speranza di Mazzarri è che il suo numero 11 possa finalmente trovare la continuità che gli è sempre mancata nell'avventura torinese. Con il rientro di Belotti l'ex Juve dovrà dare ancora di più per ritagliarsi spazio, magari per convincere il suo allenatore a tornare a schierarlo insieme al Gallo. Giocasse sempre come oggi non ci sarebbero dubbi: adesso tutto è nelle sue mani.