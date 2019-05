© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diciassette partite senza subire reti. Nessuna come l'Inter in questa stagione di Serie A. Una solidità che si era già vista la stagione scorsa, con soli 30 gol al passivo.

A oggi i gol subiti sono appena 28, uno in più della Juventus ma meglio dei bianconeri in casa, appena 9 reti subite.

L'innesto di un giocatore come Skriniar ha fatto fare il salto di qualità alla retroguardia: chiede a Samir Handanovic che è all'Inter dal 2012 e ha vissuto stagioni terribili, costretto anche a raccogliere il pallone dalla rete per 53 volte in un solo campionato. Al resto in questa stagione ha fatto Stefan de Vrij con un giocatore di esperienza e affidabilità come Miranda come primo sostituto. Il brasiliano saluterà a fine stagione, al suo posto Godin. Si dice che i campionati si vincono in difesa: l'Inter ha intrapreso la buona strada.