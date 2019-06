Dalle potenzialità serbe all'esplosione tedesca. Jovic scommessa Real

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

60 milioni più 5 di bonus. Ovvero una cifra molto vicina a quella che l'Inter chiede per Mauro Icardi, tanto per fare un esempio. Tanto è costato Luka Jovic al Real Madrid, fresco regalo del presidente Florentino Perez per Zinedine Zidane.

Una cifra importante che si porta dietro aspettative alte, nei confronti del serbo classe '97 arrivato dopo una stagione super all'Eintracht Francoforte.

Gli inizi in Serbia e la scommessa del Benfica - Nato nella Stella Rossa di Belgrado, Jovic nei 2 anni e mezzo in patria si mise in mostra per ottime potenzialità ma pure per un fiuto per il gol tutto da sviluppare. Nel gennaio 2016 il Benfica decise comunque di investire su di lui una manciata di milioni: ma il giocatore, nell'anno e mezzo di militanza lusitana, la prima squadra la vide solo in 4 occasioni senza lasciare traccia.

L'esplosione all'Eintracht - Nel 2017, con pochissimi rimpianti, il Benfica decise di cederlo all'Eintracht Francoforte. Il primo anno in Germania fu positivo, con 27 presenze e 9 reti. Ma il secondo, ovvero quello appena concluso, è stato l'anno della definitiva consacrazione: 48 partite giocate fra campionato, Europa League e Coppa di Germania e 27 gol segnati. Molti dei quali decisivi per le sorti della squadra.

L'occasione della vita - Il Real Madrid nella giornata di oggi ha ufficializzato il suo acquisto per quella che può essere considerata, senza alcuna esitazione, la chance più importante della sua ancor breve carriera. Inizialmente partirà alle spalle di Benzema, pronto eventualmente a conquistarsi spazio e minuti grazie ai gol. E magari chissà, in un futuro non troppo lontano, potrà addirittura raccogliere il testimone dal francese titolare indiscusso dell'ultimo decennio Blancos.