Dalle prime ai trafiletti. Questo Mario Balotelli non fa più notizia

E' vero che la Juventus si prende le prime pagine. Che mancava sì Cristiano Ronaldo ma in campo c'era Paulo Dybala che ha disegnato un arcobaleno mancino. Che è tornato Giorgio Chiellini. Che la Vecchia Signora pur criticata è comunque prima e in solitaria. Però Mario Balotelli, questo Mario Balotelli, non fa più notizia. Serve scorrere in giù la classifica per trovare il suo Brescia al penultimo posto. Serve far lo stesso con quella dei marcatori per accorgersi che ha segnato le stesse reti di Theo Hernandez e Aleksandar Kolarov, di Mario Pasalic, di Radja Nainggolan. Il Brescia è il terzo peggior attacco della Serie A e dopo l'attesa, i titoli, pure la speranza di ritrovarlo per sognare insieme un grande Europeo, è arrivata la realtà.

Questo Balotelli non fa più notizia Scorrere le pagine dei quotidiani sportivi oggi racconta quel che sul campo Mario Balotelli sta dando. Un trafiletto sulla Gazzetta dello Sport per parlare di un giocatore rimandato, di pochi palloni giocati, di una punizione calciata male, di nessun guizzo. Sì, bene l'impegno, i 23 palloni recuperati sono dato degno di nota per Tuttosport ma solo per una piccola colonna a centro pagina. Niente sul Corriere dello Sport, il 5 in pagella ne racconta un'altra giornata grigia. C'è semmai un caso di cronaca che lo riguarda, ma suo malgrado. Indagati una ragazza e il suo avvocato, avrebbero chiesto denaro e tentato di vendere un "sexy scoop" che riguarderebbe lo stesso Mario. A ventinove anni, pure discutere di Nazionale però sembra adesso antistorico, fuori contesto. Balotelli ci sta provando a ritrovarsi, a Brescia. Per adesso, senza far notizia.