Dalle richieste di Conte alla riscoperta di Sarri: Cuadrado, l'arma impropria di Pirlo

La Juve corre sulle ali. Soprattutto sulla destra, quella di Juan Cuadrado, schierato contro il Barcellona qualche metro più avanti rispetto alla sua posizione abituale. E pur sempre devastante: suo l’assist per il 2-0 di McKennie, dopo i due suggerimenti decisivi nel derby di Torino. Una gara che sente sua più di altre, si direbbe. Numeri alla mano, evidenzia Opta, l’ex Fiorentina è, tra i giocatori della nostra Serie A, quello che ha portato a casa più assist in questa stagione, ben otto. Nessuno come lui.

Dalle richieste di Conte agli anni con Allegri. Chapeau Sarri. Il suo mancato arrivo, del resto, era stato vero e proprio casus belli, che salutò sbattendo la porta anche perché la società non gli aveva messo a disposizione l’esterno all’epoca del Chelsea. Se l’è goduta Allegri, sotto la cui gestione Cuadrado è stata ricca alternativa, titolare nelle prime due stagioni e poi un po’ meno. Fino all’arrivo di Sarri: uno dei meriti innegabili del tecnico toscano è stato quello di riproporlo da terzino, come nei primi anni in Serie A. Devastante in fase offensiva, attento in quella difensiva: il colombiano è stato, l’anno scorso, tra i migliori giocatori della Juve scudettata. Con Pirlo, stessa musica: terzino o esterno come ieri, quella fascia non ha altro padrone. Una vera arma impropria, per la capacità che ha di coprire tutte le fasi di gioco sulla corsia. Nello schieramento fluido della Vecchia Signora, si capisce bene perché il bresciano non voglia farne a meno.