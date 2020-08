Dalle risate di Totti alla benedizione di Miha: il Bologna accoglie il baby talento Vignato

Per il momento l'episodio clou della sua carriera, fresca anzi freschissima, risiede in un'immagine. È una delle ultime partite di Totti da calciatore della Roma, e l'avversario in campo dei giallorossi è il Chievo che si appresta a sprofondare di nuovo in B a distanza di una decade. A riscaldarsi accanto al Pupone c'è Emanuel Vignato, che diventa protagonista a sua insaputa di un momento iconico, di una battuta su una differenza d'età a dir poco clamorosa. In quel finale amaro di campionato avrà anche l'occasione di trovare il suo primo e fin qui unico gol in Serie A, prima di scendere di categoria con i clivensi e mettere assieme 5 gol in 32 apparizioni. Talento italo-brasiliano dell'attacco, classe 2000, Vignato ancora deve forse realmente capire il suo ruolo, e chi meglio di Mihajlovic per fargli fare il salto di qualità? Un allenatore capace di tirare fuori il meglio da ragazzi come Barrow e Juwara, giusto per citare gli ultimi due e senza stare a ricordare della decisione più che mai felice di lanciare Donnarumma in porta col Milan. Il serbo, insomma, sembra davvero l'uomo adatto per trasformare Vignato in un calciatore fatto e finito e, se ha dato la sua benedizione per averlo, al Dall'Ara e dintorni giurano che ci sarà da divertirsi.