Dalle suggestioni ai grandi ritorni... Il mercato è già iniziato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nonostante la sessione di mercato sia ancora sufficientemente distante da lasciare margini di sostanziale tranquillità sulle manovre che potrebbero prendere una piega più concreta nelle prossime settimane, ci sono movimenti sottotraccia che stanno contraddistinguendo le iniziative delle big e non solo nel prossimo campionato. La più rilevante è a livello dirigenziale e riguarda l’Inter: per la prima volta Beppe Marotta ha lasciato intendere che il suo futuro sarà in un club italiano, e non ci sono grossi margini di dubbio rispetto ad una destinazione contrassegnata da tempo con l’universo nerazzurro. C’è chi va oltre, e sostiene che l’ex AD della Juventus abbia come obiettivo quello di regalare dei colpi di spessore internazionale sui quali Piero Ausilio, vera mente pensante del mercato interista, si sta muovendo da un bel po’. Martial è in scadenza di contratto e piace da tempo immemorabile, mentre Modric è quel sogno di mezza estate che nonostante non abbia trovato sfogo potrebbe ritornare attuale, chissà se già a gennaio. I nerazzurri potrebbero competere anche con la Juventus per il futuro di Mancini dell’Atalanta, il carnefice di Spalletti piace tanto ai milanesi quanto ai campioni d’Italia, anche se le valutazioni sul rendimento dei gioielli bergamaschi fuori dal contesto di Gasperini inibisce l’investimento. Nello stesso ruolo la Juventus segue anche De Ligt dell’Ajax assieme al Bayern Monaco, mentre la corsa al compagno di squadra De Jong coinvolge top club ancora più danarosi che mettono a repentaglio le possibilità effettive di riuscita dell’operazione. Mentre restano sempre attuali i cavalli di ritorno Pogba e Ibrahimovic, perlomeno come suggestioni. I segnali lanciati dal francese dopo il sacco dello Stadium della scorsa settimana, sono stati di semplicissima interpretazione…