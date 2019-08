Dallo scettro di De Paul a Dominguez: il punto sul mercato dell'Udinese

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oggi è arrivato Walace, puntello per il centrocampo. E non è finita qui per l'Udinese, intenzionata a rinforzare ulteriormente la rosa. Piace Dominguez del Velez Sarsfield, ma potrebbero esserci soprattutto delle soluzioni last minute.

SCETTRO PER DE PAUL - In un mercato particolarmente bloccato, l'Udinese deve anche fare i conti con le ambizioni del centrocampista argentino che, probabilmente, rimarrà in Friuli. La richiesta è di oltre 30 milioni di euro e nessuna delle big per ora ha affondato il colpo. Non è da escludere che poi ci possano essere dei cambiamenti se alcune pedine non dovessero incastrarsi, ma è difficile pensare a una cessione last minute.

TORNA ZEEGELAAR? In uscita, da tempo, c'è Pezzella, direzione Parma: l'accordo finora sembra sempre a un passo, ma la chiusura non si vede ancora. Dopo l'addio del terzino ci sarà il ritorno dell'olandese Zeegelaar, dal Watford, già in prestito nella scorsa stagione. In avanti c'è pure l'idea Okaka, dopo un sondaggio con Mitroglou.