Dallo scudetto al mercato: il duello continua. Juve-Napoli su Chiesa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dallo scudetto al mercato, continua il duello fra Juventus e Napoli. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Federico Chiesa, esterno offensivo della Fiorentina, è il primo obiettivo del club partenopeo. Classe '97, con un ingaggio non ancora elevato: l'identikit perfetto per Aurelio De Laurentiis, nonostante il costo del cartellino si aggiri sui 60 milioni di euro. Alla finestra, appunto, la Juventus, per un affare che replicherebbe, un anno dopo, quello fatto con Federico Bernardeschi. Con la differenza che Chiesa, finora, non ha mai spinto per la cessione e le possibilità che rimanga almeno un altro anno a Firenze sono comunque abbastanza alte.