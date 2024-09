Damascelli: "L'Inter paga presunzione ed errori di Inzaghi. Motta, scelte confuse e approssimative"

"Nerazzurri presuntuosi e il Toro resta al comando". Sulle pagine de Il Giornale, Tony Damascelli analizza l'ultimo turno di campionato, che ha fatto registrare lo stop dell'Inter nel derby contro il Milan, in una gara decisiva per la prosecuzione dell'avventura in rossonero del tecnico portoghese Paulo Fonseca: "II derby ha restituito un buon football a Milano, non più il dominio tattico e psicologico dell'Inter ma un Milan di nuovo efficace e infine meno succube di quelle troppe nuvole nere che l'accompagnano da tempo", si legge sulle pagine del quotidiano.

L'analisi prosegue soffermandosi sul finale: "Quando il Milan ha bruciato due colossali occasioni con Leao e Abraham si è avuta la sensazione che la partita potesse avere una svolta contraria come spesso accade nel football e invece il premio meritato è arrivato dal ragazzo bustocco, Gabbia. L'Inter ha pagato presunzione ed errori di Inzaghi".

Chiusura dedicata anche alla Juventus dopo lo 0-0 contro il Napoli: "Si può prevedere un nuovo cambiamento in corsa delle scelte, confuse e approssimative, di Thiago Motta, forse sabato a Genova ma più probabilmente a Lipsia, in Champions League, l'allenatore troverà un posto per Conceiçao in coppia esterna con Nico Gonzalez, mentre Vidiz dovrebbe occupare maggiormente la zona d'attacco".