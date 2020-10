Damascelli su Tuttosport: "Napoli intossicato da scelte ADL. Ora sentenzia anche Pippo Baudo"

Corsivo di Tony Damascelli sulla sentenza del Giudice Sportivo su Juventus-Napoli su Tuttosport. "Le sentenze non si commentano ma nel caso del football le sentenze non soltanto si commentano ma vengono contestate pubblicamente. Se c'è di mezzo la Juventus allora il pubblico si raggruma contro il diavolo e si va di seguito. (...). Nel vociare comune si sono esibiti anche persone e personaggi di vario tipo, ultimo Pippo Baudo che ha parlato di stile non onorato e altro (...). Il Napoli, in quanto squadra, non ha nessuna colpa di questo, anzi viene intossicato dalle scelte del suo presidente che vuole insegnare l'arte dell'imprenditoria al mondo del calcio e al tempo stesso cerca di aggirare le regole scritte".