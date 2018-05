Damato per Juve-Milan: tra precedenti, rossi e Supercoppa

© foto di Federico Gaetano

Sarà il quarantacinquenne di Barletta, Antonio Damato, il direttore di gara della finale di Tim Cup tra Juventus e Milan. Avvocato, arbitro dal 1989, ha debuttato nel 2006 nei massimi livelli. Dal 2010 internazionale, in stagione ha arbitrato 15 partite in Serie A, 1 in Coppa Italia e la finale della Viareggio Cup.

Bilancio complessivo con la Juventus 16 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte.

Bilancio complessivo con il Milan 13 vittorie, 6 pareggi, 5 sconfitte

Bilancio in Tim Cup con la Juventus 1 vittoria, 1 pareggio, 2 sconfitte

Bilancio in Tim Cup con il Milan Nessun precedente

Ultimo Juventus-Milan Supercoppa Italiana 2016/2017. 1-1 (4-5 d.c.r.).

Bilancio Juventus-Milan 1 vittoria Juventus, 0 pareggi, 2 vittorie Milan (una ai rigori in Supercoppa)

Cartellini rossi nelle gare della Juventus 1 ai giocatori della Juventus, 0 agli avversari

Cartellini rossi nelle gare del Milan 1 ai giocatori del Milan, 0 agli avversari