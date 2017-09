Damiani: "Eysseric e Veretout grandi affari per la Fiorentina"

© foto di Pietro Mazzara

Oscar Damiani, esperto di calcio francese, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno Toscana dei transalpini della Fiorentina: "Veretout ha quantità e qualità. All'Aston Villa non è andato bene ma lo ricordo piacevolmente al Nantes. Brava la Fiorentina a prendere lui ed Eysseric, soprattutto per le cifre: Corvino e Freitas li hanno presi a cifre contenute in un mercato così gonfiato. Non saranno fenomeni ma i ragazzi hanno caratteristiche per ritagliarsi posti da protagonisti con il lavoro di Pioli. Veretout forma una buona coppia con Badelj, intelligente tatticamente. Eysseric può giocare sia largo che al centro. Thereau lo portai io in Italia dal Belgio: prima era poco considerato, poi è maturato ed ha dimostrato di essere un giocatore di qualità".