Damiani su Radu: "L'Inter lo riscatterà a fine stagione, poi si vedrà"

Dodici milioni di euro. Tanto costerà Andrei Radu all'Inter, dopo averlo ceduto nella scorsa estate al Genoa. A confermare il ritorno in nerazzurro è stato l'intermediario Oscar Damiani ai microfoni di FcInterNews. "Andrei Radu può essere il futuro dell’Inter. Stiamo parlando di uno dei migliori portieri della Serie A per rendimento, un giocatore di grandissime prospettive considerata la giovane età. Siamo molto contenti, sia io sia l’avvocato Crescenzo Cecere che ne cura gli interessi insieme a me, del percorso che sta facendo. L’Inter lo riprenderà a fine stagione, avendo la recompra. Poi faremo il punto della situazione con il club per capire quale sarà il suo futuro e se sia meglio un anno in prestito a giocare o il suo ritorno immediato”.