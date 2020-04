Damsgaard: "Italia duramente colpita, ma non ho paura che il mio trasferimento alla Samp salti"

E’ dello scorso 6 febbraio la nota della Sampdoria che ufficializzava l’acquisto per la prossima stagione di Mikkel Krogh Damsgaard, centrocampista classe 2000, attualmente in forza al Nordsjælland. Il giovane, sul suo prossimo approdo in Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano danese Politiken: "Sto seguendo come vanno le cose in Italia: il paese è stato gravemente colpito dal Coronavirus. Il trasferimento? Non so ancora quando si concretizzerà, ma ho fiducia. Nordsjælland e Sampdoria sono d'accordo e non ho paura che l'operazione salti".