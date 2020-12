Damsgaard-Jankto, poi il solito Quagliarella: la Sampdoria mette le ali, Crotone di nuovo ko

SAMPDORIA-CROTONE 3-1 - 26' Damsgaard (S), 36' Jankto (S), 45'+1' Simy (C), 65' Quagliarella

La Sampdoria è guarita definitivamente. Dopo due sconfitte di fila, arrivano altrettante vittorie consecutive. Prima i tre punti sorprendenti a Verona e adesso questi contro un Crotone comunque positivo che regalano tante certezze in vista delle prossime partite. I blucerchiati volano nella parte sinistra della classifica, almeno per il momento, mentre gli uomini di Giovanni Stroppa ritrovano la sconfitta dopo una vittoria e un pareggio nelle ultime due.

Le scelte. La Sampdoria recupera Keita Baldé e Candreva, ma entrambi partono dalla panchina. Claudio Ranieri non regala grosse sorprese di formazione, a cominciare dal 4-4-1-1 confermato, così come la difesa in toto. In mediana Thorsby rientra dalla squalifica, ma vengono riproposti Ekdal e Adrien Silva, autori di un'ottima gara con l'Hellas Verona. Sulle fasce confermati Jankto e Damsgaard mentre in attacco, orfano di Gabbiadini operato di ernia inguinale, La Gumina fa rifiatare Quagliarella, con Verre alle sue spalle. In casa Crotone rientra dalla squalifica Magallan e si riprende il suo posto accanto a Marrone e Luperto. Petriccione viene confermato in cabina di regia e Zanellato va in panchina. Chance anche per Eduardo Henrique, preferito a Vulic. Simy vince il ballottaggio con Riviere e il peso dell'attacco è tutto su di lui e su Messias.

Che ritmo. Nonostante sia la terza partita in una settimana per entrambe, Sampdoria e Crotone danno vita ad un primo tempo di gran ritmo. Fin dai primi minuti le squadre giocano a viso aperto, regalano azioni su azioni, non si risparmiano su nessun pallone e non disdegnano capovolgimenti di fronte improvvisi. Un bellissimo primo tempo quello del 'Ferraris', cominciato male per i blucerchiati a causa dell'infortunio occorso a Ferrari, sostituito da Thorsby. Poi un paio di occasioni da rete da una parte e dall'altra, prima della definitiva esplosione della partita.

Damsgaard-Jankto sugli scudi. La Sampdoria attende quasi la mezzora per mettere la freccia. E' di Damsgaard la rete, la sua seconda in campionato, dopo una bella azione cominciata dal recupero palla e lo smistamento di Verre e rifinita al meglio da Jankto con un cross basso perfetto. Dopo un paio di minuti di check tra l'arbitro e il VAR, il gol viene convalidato. Poi, poco dopo, l'ex Udinese si regala anche la soddisfazione di andare a segno personalmente su assist involontario di La Gumina e col solito zampino di Damsgaard. In pieno recupero accorcia il Crotone dal dischetto con Simy e un gran bel primo tempo va così in archivio.

La ripresa è blucerchiata. Meno spettacolare della prima frazione, i secondi 45 minuti cominciano con un piccolo assalto del Crotone, trascinato da Reca e Messias, che però non dà i frutti sperati. Anzi, è la Sampdoria a trovare il gol e a rimettere in cassaforte il risultato. La svolta arriva con l'ingresso in campo di Quagliarella, all'ora di gioco. Al capitano bastano meno di 5 minuti per timbrare il cartellino sugli sviluppi di un calcio d'angolo e assist di Ekdal, trovando la zampata vincente da due passi. Nel finale l'attaccante di Castellammare di Stabia si toglie anche lo sfizio della doppietta, ma il VAR gli annulla la rete a causa di un fuorigioco di Candreva. Poco male se si resta sul 3-1, la Sampdoria vince comunque e quando arriva il triplice fischio può far festa.