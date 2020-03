Dan Friedkin sarà proprietario della Roma: Pallotta è a New York per la firma dei contratti

Dan Friedkin sarà il nuovo proprietario della Roma. Ci siamo. Sono le ore decisive: James Pallotta è sbarcato a New York per le firme, spiega Il Tempo. Adesso i contratti preliminari per il passaggio di proprietà del club giallorosso. E' atteso il comunicato e poi le procedure tecniche per il closing. La Roma sarà del Gruppo Friedkin.