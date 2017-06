Dani Alves, i motivi dell'addio e gli obiettivi della Juve per sostituirlo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Trentatré presenze, sei gol, sette assist e un ruolo fondamentale soprattutto negli ultimi due mesi della stagione. Dani Alves oggi ha ufficialmente salutato la Juventus, nonostante un altro anno di contratto. Alla base di questa decisione maturata già da diversi giorni una divergenza di vedute con l'allenatore Massimiliano Allegri, qualche uscita fuori posto a microfoni accessi e la volontà di riabbracciare Guardiola.

Le dichiarazioni rilasciate in Brasile non sono piaciute ad Agnelli e Marotta, parole che hanno portato alla decisione di liberare il laterale brasiliano: senza trattare la sua cessione al Manchester City (valutazione del cartellino 4-5 milioni di euro), ma svincolando un calciatore che dopo la delusione di Cardiff ha comunicato al suo entourage di non voler più rientrare a Torino.

LE RAGIONI DEL BRASILIANO - Innanzitutto, per la chiamata di Guardiola. Il tecnico catalano rivuole Alves con sé, il brasiliano è sempre stato un suo pupillo ai tempi del Barcellona e ci ha messo poco a convincerlo ad accettare il Manchester City come sua prossima destinazione.

Poi, un carattere decisamente particolare e qualche scontro anche con la società ancor prima del finale di stagione. Una situazione tenuta sottobanco fino all'ultima gara della stagione e poi esplosa dopo la sconfitta contro il Real Madrid, quando Dani Alves è tornato a casa e ha cominciato a sparare a zero.

IL SOSTITUTO - La Juve per evitare una lunga trattativa ha deciso di tagliare corto e rescindere il contratto scadenza 2018. Il club bianconero già da qualche giorno ha cominciato attivamente la ricerca per il suo sostituto: Danilo e Darmian le due prime scelte per la corsia destra.