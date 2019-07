Dani Alves il giocatore più vincente di sempre. È arrivato a quota 40

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la Copa America sollevata questa notte Daniel Alves da Silva, meglio noto nel mondo del calcio come Dani Alves, è ufficialmente il calciatore più vincente di sempre, nonché l'unico ad essere riuscito a raggiungere l'impressionante quota di quaranta trofei. Un unicum nella storia del calcio, per un terzino destro che negli ultimi dieci anni, e forse anche qualcosina in più, non ha avuto di fatto eguali in Europa e che, dopo la scadenza del suo precedente contratto con il PSG, è alla ricerca di una nuova avventura. "Ma voglio una squadra che lotti davvero per gli obiettivi che si prefissa", ha detto Alves nella velenosa coda del suo addio al club parigino. Gli addii polemici, altra caratteristica di un calciatore tanto forte quanto foriero di polemiche lontano dal campo. Ma pur sempre un fenomeno, se si guardano ai risultati ottenuti. Di seguito il mostruoso palmarés tra Siviglia, Barcellona, Juventus e PSG di Dani Alves, arrivato a quota 40 nel calcio professionistico (ci sarebbe anche la vittoria con il Brasile U20 nel 2003). Come lui nessuno mai.

3 CHAMPIONS LEAGUE

4 SUPERCOPPE UEFA

2 COPPE UEFA

6 LIGA

5 COPA DEL REY

5 SUPERCOPPE SPAGNOLE

1 SERIE A

1 COPPA ITALIA

2 LIGUE 1

1 COUPE DE FRANCE

1 COUPE DE LA LIGUE

2 SUPERCOPPE FRANCESI

3 CAMPIONATI DEL MONDO PER CLUB

2 COPA AMERICA

2 CONFEDERATIONS CUP