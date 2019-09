© foto di Federico Gaetano

"Ho avuto la chance di tornare alla Juventus o al Barcellona. Poi ho scelto il San Paolo". A riferirlo è Dani Alves, terzino del Brasile, in una video lettera al format americano Players Tribune. "Per me era importante avere stabilità fino al Mondiale del 2022, ma la maggior parte dei club voleva darmi una data di scadenza. Ho iniziato a fare una lista di pro e contro, il San Paolo era quasi unico tra le opzioni che avevo". Dani Alves ha firmato un contratto con i brasiliani fino al 31 dicembre del 2022, proprio in tempo per affrontare i Mondiali invernali in Qatar.