Dani Alves saluta la Juve: "Oggi termina il mio rapporto con i bianconeri"

L'ormai ex terzino della Juventus, Dani Alves, ha ufficializzato il suo addio al club bianconero con un lungo post su Instagram. Il brasiliano ringrazia tutti, tifosi, compagni di squadra e dirigenza, per l'anno trascorso insieme e i trofei conquistati, e chiede scusa ai sostenitori juventini per le ultime "uscite" fuori luogo. Dani Alves dovrebbe firmare per il Manchester City nei prossimi giorni.

Queste le sue parole: "Vorrei ringraziare tutti i tifosi della Juve per l'anno vissuto, tutti i compagni per avermi accolto e per i professionisti che sono, per merito loro questo club vince e arriva in finale. Credo che il mio rispetto per questo club e il suo pubblico sia stato la mia dedizione, la mia passione e tutti i miei sforzi per fare di questo club un club sempre più grande giorno dopo giorno. Chiedo scusa ai tifosi della Juve se in qualche momento hanno pensato che li abbia offesi, non è mai stata la mia intenzione, ma ho un modo di vivere le cose spontaneo che pochi capiscono... anche se sembra che non sono perfetto, il mio cuore è sempre puro. Oggi termina il nostro rapporto professionale. Non gioco per soldi, ma perché amo questa professione".