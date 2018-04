Dani Alves supera Giggs e Maxwell. Ma Dalglish è ancora il più vincente

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Col successo di ieri in Ligue 1, Dani Alves si avvicina ancora a Kenny Dalglish, primo a quota 39 trofei vinti in carriera. Il brasiliano ex Juve, con la Ligue 1, è a quota 38, giusto una posizione sotto all'ex giocatore scozzese. Nei prossimi mesi potrà raggiungere la prima posizione, ma intanto l'ex Juve potrà essere soddisfatto nell'aver superato due totem come Ryan Giggs e Maxwell, fermi a 'soli' 37 successi. Queste nel dettaglio tutte le vittorie dell'esterno verdeoro: 3 Champions League, 2 Coppa Uefa, 3 Mondiali per Club, 4 Supercoppa UEFA, un Mondiale U20, una Copa America, 2 Confederations Cup, 6 campionati spagnoli, 5 Coppe di Spagna, 6 Supercoppe spagnole, uno Scudetto, una Coppa Italia, un campionato francese, una coppa di lega francese e una Supercoppa francese.