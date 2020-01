© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano retroscena dalla Germania su Dani Olmo e sul suo trasferimento sempre più vicino al RB Lipsia. Intanto le cifre: a 45 milioni totali tra fisso e bonus, sarà il trasferimento record per i bibitari. Per adesso il colpo top è stato l'arrivo di Naby Keita per circa 28 milioni dai gemelli del Red Bull Salisburgo. Inoltre, ci sarebbero stati già forti contatti per il giocatore che a questo punto sembra solo un miraggio per il Milan, per i club tedeschi in estate. Il Borussia Monchengladbach aveva offerto 20 milioni, 28 quelli del Bayern Monaco ma la Dinamo Zagabria ha tenuto duro, spiega Sport.de e alla fine lo ha ceduto al Lipsia.