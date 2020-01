Dani Olmo per giugno, non per gennaio. Milan a lavoro con l'entourage

© foto di PhotoViews

Il Milan lavora sottotraccia al colpo Dani Olmo della Dinamo Zagabria. Un'operazione per giugno e no per gennaio come filtrato nei giorni scorsi, con i rossoneri che stanno mantenendo attivi i contatti con l'entourage dello spagnolo e vorrebbero chiudere per una cifra fra i 18 e i 20 milioni.