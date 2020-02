Daniel Maldini all'esordio, papà Paolo: "Una grande emozione"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Domenica speciale in casa Milan, dove ha esordito Daniel Maldini, figlio di Paolo. Che si confida al Corriere della Sera: "Pensavo alla partita, non ho avuto modo di commuovermi. A freddo, devo dire che è stata sicuramente una grande emozione per me, per la mia famiglia e anche per i nostri sostenitori, che lo hanno accolto con affetto. Abbiamo perso un’occasione, ma ne avremo altre, anche se sappiamo di non aver risolto tutti i problemi".