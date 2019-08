Daniele Conti: "Siamo molto legati a Barella. Nainggolan dà l'anima"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Danele Conti, responsabile dell'area tecnica del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida tra i sardi e l'Inter. Una sfida in cui i protagonisti più attesi sono Nicolò Barella e Radja Nainggolan: "Sono due ragazzi a cui voglio un gran bene. Nicolò veniva in prima squadra da giovanissimo, in pratica lo abbiamo fatto crescere noi. Radja, quando è arrivato, era già più grande ma sono legato molto pure a lui".

C'è un aneddoto su Barella riguardo la tua ultima partita.

"Nella mia partita d'addio l'ho voluto con me perché rappresentava il futuro. È cresciuto nel settore giovanile ed è diventato importante per la società. Mi regalò i suoi parastinchi, quelli che usava avevano una mia foto e me li donò. Fu un gesto che apprezzai molto".

Quali sono le differenze tra lui e Nainggolan?

"Ci sono sicuramente delle sfumature. Radja ha più esperienza e può fare più ruoli, ma sono entrambi forti".

Come hai ritrovato Nainggolan?

"Uguale, solare e divertente. Dà l'anima in campo. Sono curioso di rivedere Nicolò, sarà un piacere".

Simone Pinna può essere l'erede di Barella?

"È cresciuto tantissimo, anche grazie alla collaborazione con l'Olbia: tutti coloro che escono dalla Primavera possono fare questa esperienza per poi tornare in prima squadra. Ha dimostrato il suo grande valore".

Che derby di Roma sarà senza Totti e De Rossi?

"Sarà un derby diverso senza di loro. Sono due giocatori attaccati alla maglia in modo forte, li capisco perché ho avuto la stessa sensazione quando ho lasciato questa maglia. Quando hai giocatori simili c'è più divertimento, adesso non sarà così".