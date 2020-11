Danilo: "50 presenze in Champions, 4 campionati, 4 città: sempre grato. Tornerei... a Oporto"

"50 presenze in Champions League, 4 campionati, 4 città: queste esperienze mi hanno permesso di essere il giocatore e l'uomo che sono oggi. Sarò sempre grato per avere avuto questa opportunità". Danilo, difensore della Juventus, ha celebrato così il suo prestigioso traguardo su Instagram, postando al contempo il video di un'intervista che lo vede parlare di Serie A, Liga, Premier League e Primeira Liga e delle esperienze vissute rispettivamente con Juve, Manchester City, Real Madrid e Porto: "La Serie A è molto tattica, penso che gli allenatori di ogni squadra siano molto intelligenti nella preparazione del gioco e delle partite. Spesso, se si rendono conto che l'altra squadra è po' più forte della loro, cercano prima di neutralizzare gli avversari e poi pensano a vincere. Non è facile giocare tra le linee e bucare la difesa avversaria, è un campionato molto tattico e organizzato. Le squadre spagnole, invece, cercano sempre di vincere le partite. Per quello ci sono sempre tanti gol in tante gare. La Premier? L'Inghilterra è pazza, è piena di passione. È stato bellissimo per me giocare in Premier League. È un campionato duro, gli arbitri sono più permissivi, si sente poco fischiare fallo e io adoro tutto questo. Mi piace l'intensità di quel calcio. E il Portogallo? Sono molto legato a Oporto, non mi nascondo. La città è fantastica, ho ancora una casa e tanti amici là. Mi sento come a casa e un giorno ci tornerò".