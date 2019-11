Danilo: "Lo Scudetto? L'Inter fa bene ma la stagione è lunga"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver battuto il Milan, la Juventus è attesa adesso dalla difficile sfida di Bergamo contro l'Atalanta. Parla di questo e di tanto altro, Danilo, ai microfoni di Sky Sport: "Le partite dopo la sosta delle nazionali non sono mai facili specialmente contro una squadra che sta facendo una bella stagione, con ottimi giocatori. Però noi non possiamo sbagliare per rimanere in testa alla classifica. Se vogliamo mantenere l’ambizione di vincere il campionato dobbiamo vincere tutte le partite. Dobbiamo rimanere concentrati, andare lì e vincere".

Come hai trovato Ronaldo?

"Cristiano lo conosco già da Madrid, è molto competitivo. È una cosa positiva. Un’altra qualità che ha è concentrarsi subito su quello che deve fare. Quando è in Nazionale è focalizzato lì, adesso che è tornato sta già pensando alla prossima partita".

È lotta a due per lo scudetto?

"L’Inter sta facendo bene. Però la stagione è molto lunga, siamo solo a novembre, e nel calcio tutto può cambiare nel giro di due o tre mesi: una squadra può infilare una serie di vittorie e avvicinarsi a noi. Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi, di partita in partita, non guardare gli altri. Questo è il miglior cammino da fare per ottenere quello che abbiamo in mente".