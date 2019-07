Danilo per sbloccare Cancelo: il City aspetta l'addio. E il Barça si muove

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La cessione di Danilo per sbloccare l'affare legato a Joao Cancelo. È questo lo stato dell'arte, scrive Tuttosport sulla trattativa fra Juventus e Manchester City per il terzino portoghese. Dopo averlo offerto invano ai bianconeri, gli inglesi aspettano di cedere il laterale brasiliano per affondare il colpo su Cancelo. Nei cui confronti, però, gli interessamenti non mancano.

Bayern Monaco e Barcellona. I tedeschi sono da tempo segnalati sulle tracce dell'ex Valencia, il forcing dei blaugrana e notizia recente. Anche in questo caso, lo juventino andrebbe a occupare un posto che si libererà a breve: quello di Nelson Semedo. Non è escluso, riporta il quotidiano, che anche il Barça tenti la strada già provata dal City, offrendo Semedo per arrivare a Cancelo: anche in questo caso, la risposta della Vecchia Signora dovrebbe essere la stessa, cioè negativa. La Juve conta infatti di cedere Cancelo per 55-60 milioni di euro e reinvestire solo una parte dal ricavato del suo addio per sostituirlo, considerato che in rosa c'è già De Sciglio e potrebbe rimanervi Cuadrado, all'occorrenza capace di disimpegnarsi come terzino destro.