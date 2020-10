Danimarca, Eriksen e Kjaer saranno "centenari". La prestazione (con gol) dell'interista fa sperare

Christian Eriksen è andato a segno ieri in Islanda, nella sfida di UEFA Nations League vinta dalla sua Danimarca per 3-0. Presenza numero 99 per il trequartista, che mercoledì contro l'Inghilterra diventerà ufficialmente un "centenario", così come Simon Kjaer: "Penso che vittoria con l'Islanda sia abbastanza meritata. Abbiamo un bagaglio di cose che ci possiamo portare dietro dalla prima partita, come ad esempio il nostro piano di gioco che migliora col passare del tempo" ha dichiarato l'interista, che ha giocato tutto l'incontro. Ekstrabladet, autorevole quotidiano danese, ha dato una valutazione di 4/6 al giocatore che, trasportandolo al nostro metro di valutazione, equivale a un 6.5. I media danesi hanno evidenziato come non sia ancora al top ma allo stesso tempo che abbia giocato una delle migliori partite nell'ultimo periodo. Serata tranquilla per Simon Kjaer (anche per lui 4/6 di valutazione), solo panchina per il monzese Gytkjaer. Tanta paura, invece, per Skov Olsen (voto 3/6): nel corso di uno scontro di gioco l'ala di proprietà del Bologna si è procurato una frattura non complicata della seconda vertebra lombare. I tempi di recupero sono di circa 6 settimane.