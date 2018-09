Danimarca, giocatori in sciopero. Ma con Slovacchia e Galles si giocherà

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Danimarca giocherà regolarmente l'amichevole contro la Slovacchia e la gara di Nations League contro il Galles, informa la Federazione danese (DBU). Ma in campo non è ancora chiaro quali giocatori andranno, visto che la DBU e il sindacato dei calciatori non hanno trovato l'accordo sul nuovo accordo collettivo commerciale (scaduto il 31 agosto dopo due proroghe estive, ndr): quindi Eiksen & co hanno messo in atto una sorta di sciopero (Leggi la news, clicca QUI ).

Le trattative fra le parti vanno avanti da tempo, con i giocatori che chiedono un miglior trattamento dal punto di vista dei voli, delle sistemazioni alberghiere e dei contratti commerciali. Ma un accordo ancora non è stato trovato, da qui il dietrofront dei calciatori 'titolari'.

Di seguito il comunicato di risposta della DBU per bocca del presidente Claus Bretton-Meyer: "E' una situazione profondamente deplorevole quella in cui ci troviamo. Per la Nazionale, per i tifosi e per tutto il calcio danese. Speravamo che i calciatori avrebbero accettato la nostra proposta, fatta di stessi rimborsi, stessi bonus e stesse assicurazioni ma migliori condizioni di volo, di vitto e di alloggio. Ora lavoriamo per trovare i migliori giocatori possibili per le prossime due gare. Queste sono fondamentali per il futuro del calcio danese. Se le partite non venissero giocate, andremmo incontro a multe da milioni di euro ed esclusioni delle nostre squadre nazionali, cosa che riporterebbe il calcio danese all'età della pietra".

La DBU, inoltre, fa sapere che i giocatori e l'allenatore per le prossime partite saranno comunicati nel più breve tempo possibile.