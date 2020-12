Darmian ancora protagonista con l'Inter: "Sapevo di arrivare in un club con concorrenza"

Matteo Darmian parla dopo la vittoria contro il Napoli a Sky Sport. "Era difficile, lo sapevamo, contro le grandi ogni dettaglio fa la differenza. Ho visto la palla a metà strada -spiega sull'occasione del rigore conquistato-, mi sono buttato sul pallone e Ospina mi ha fatto fallo. Il rigore è giusto. Io cerco sempre di lavorare per essere pronto, da quando sono arrivato mi son messo a disposizione con voglia, con determinazione, credo si stia vedendo il risultato di tanto lavoro".

Sul Manchester United "E' stata un'esperienza importante, in un club importante, che mi ha fatto crescere come calciatore e come persona. Ti responsabilizza, come giocare per l'Inter: sono due grandi club, ogni volta che indossi una maglia così hai una responsabilità maggiore".

Sulla concorrenza "Sapevo di arrivare in un grande club con tanta concorrenza, ho sempre cercato di farmi trovare pronto e cerco di dare sempre il massimo".