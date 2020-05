Darmian: "Ho scelto il Parma perché è un club ambizioso. Voglio giocare l'Europeo a tutti i costi"

vedi letture

In un'intervista rilasciata al The Guardian, Matteo Darmian ha parlato del suo ritorno in Italia al Parma: "Sono stato fortunato a venire al Parma. Il loro direttore sportivo, Daniele Faggiano, mi ha chiamato e mi ha permesso di tornare in Serie A, un campionato che conoscevo bene. Mi sono unito a un buon gruppo di persone e questo aiuta sempre con tutto. Al momento siamo ancora concentrati sull'evitare la retrocessione, questo è l'obiettivo principale. Ma è un club ambizioso e questo è ciò che mi ha convinto a scegliere il Parma, quindi chissà cosa potremo ottenere. Per quanto riguarda la Nazionale, giocare l'Europeo nel 2021 con l'Italia è qualcosa che voglio fare a tutti i costi".