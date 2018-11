Darmian: "Juve miglior club italiano. CR7? Non c'è solo lui"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Matteo Darmian, difensore del Manchester United, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali dei Red Devils alla vigilia della sfida contro la Juventus: "La Juventus è uno dei club più grandi al mondo, di sicuro il migliore in Italia avendo vinto gli ultimi sette campionati. Tutti vogliono batterli, sarà una partita molto difficile. Hanno una buona organizzazione, sono compatti ed è difficile far gol. Dobbiamo essere concentrati e provare a sfruttare le occasioni. Ronaldo? È stato il più grande trasferimento dell'estate. Conosciamo tutti la qualità di CR7, ma non è l'unico pericolo da cui dobbiamo guardarci. La Juve ha tanti buoni giocatori in tutti i reparti. L'Allianz Stadium? Sembra uno stadio inglese, i tifosi sono vicini al campo e possono avere un ruolo chiave. Ma dobbiamo essere pronti e provare a vincere".