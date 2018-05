Darmian tagliato dal Manchester United: è sempre più vicino alla Juve

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Matteo Darmian lascerà sicuramente Manchester a fine stagione. Secondo il Times, l'esterno ex Torino sarebbe infatti già stato invitato dai Red Devils a trovarsi una nuova sistemazione per l'anno venturo. Strada spianata, dunque, per il suo ritorno in Italia, con la Juventus che lo aspetta ormai da mesi per rafforzare le sue corsie laterali.